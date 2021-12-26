شكرا لقرائتكم خبر 300 دورة على تقييم العقارات والمنشآت والآلات والمركبات في 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» جدولة البرامج التدريبية لعام 2022م، تتضمن عددا من الدورات التدريبية النظرية والتطبيقية في مجالات تقييم العقارات وتقييم المنشآت الاقتصادية وتقييم الآلات والمعدات وتقييم أضرار المركبات، حيث خصصت الهيئة أكثر من 300 دورة تدريبية لعام 2022، وتستهدف تدريب أكثر من 6000 مستفيد.

وأوضح مدير أكاديمية تقييم نبيل الطريري، أن انطلاق أولى البرامج التدريبية المتاحة للربع الأول من العام المقبل 2022، وإمكانية التسجيل في الدورات ستكون متاحة بدءا من الآن، مؤكدا على مواصلة الأكاديمية مسيرتها في تقديم البرامج التدريبية ودعم وتطوير منظومة التقييم، من خلال توطين المناهج التدريبية، وآلية عمل اللجان المشكلة بهدف تطوير هذه المناهج وتقويمها وبناء البرامج التدريبية المهنية، بما يتواكب مع متطلبات السوق ويساعد في رفع جودة المخرجات من خلال المناهج الأكاديمية التي جرى العمل عليها، وتقدمها مجموعة مؤهلة من المدربين المعتمدين، مشيرا إلى أن التسجيل في الدورات يتم من خلال بوابة قيمة، الخاص بأعضاء الهيئة المسجلين مسبقا، أو من يرغب بالتسجيل كعضو جديد.

ولدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عدد من الاعتمادات الدولية في البرامج التي تقدمها، كالبرنامج التدريبي الذي تقدمه الأكاديمية في فرع التقييم العقاري والمعتمد من المعهد الملكي للمساحين القانونيين «RICS»، ويشمل هذا القطاع تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها، كالتملك والتصرف في الملكية والرهن والتأمين ونزع الملكية والارتفاق والانتفاع، والبرنامج التدريبي في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية المعتمد من المعهد الدولي لمقيمي الأعمال «IIBV»، الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والشهرة، والملكية الفكرية. أما البرنامج التدريبي في فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، تم اعتماده من الجمعية الأمريكية للمقيمين «ASA»، ويشمل هذا القطاع تقييم المصانع وخطوط الإنتاج، أجهزة الخدمات، معدات المطارات، المضخات، أجهزة التكييف، معدات وأنظمة التشغيل ونحوها .

البرامج التدريبية لعام 2022

300 دورة تدريبية

6000 مستفيد مستهدف

تتضمن الدورات:







تقييم العقارات



تقييم المنشآت الاقتصادية



تقييم الآلات والمعدات



تقييم أضرار المركبات



أولى البرامج

التدريبية

متاح حاليا التسجيل

البدء في الربع الأول 2022