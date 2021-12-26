وزير التجارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الدكتور ماجد القصبي أصدر قرارا بتعيين أربعة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بحائل، وهم: محمد البلوي، وخالد الأحمد، وسعيد العجرفي، ومحمد الرخيص، وذلك في الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة التي تمتد إلى أربع سنوات، بدءا من تاريخ صدور القرار الوزاري بتشكيل المجلس 21 جمادى الأولى 1443هـ. وبهذا التعيين يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بعدد ثمانية أعضاء، حيث أعلنت الوزارة الأسبوع الماضي أسماء الأعضاء الفائزين في الانتخابات، وهم: نايف الجميل، وهاني الخليفي، وثامر الشمري، وسعود الشمري.



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