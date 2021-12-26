شكرا لقرائتكم خبر اتحاد الغرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتحاد الغرف السعودية اعتمد بوابة موحدة للمشتركين بالغرف التجارية، بالتزامن مع نظام الغرف التجارية، وإعداد دراسات اقتصادية حول قضايا القطاع الخاص، ما يسهم في تذليل التحديات وازدهار الأعمال. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرف السعودية الـ114، الذي عقد باستضافة غرفة تبوك، برئاسة رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية بالرياض عجلان العجلان، وبمشاركة رؤساء الغرف التجارية بالمملكة.



كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الغرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.