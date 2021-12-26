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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعودية للكهرباء فازت بجائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات، للمرة الثالثة على التوالي، خلال فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للحوكمة، التي عقدت في مركز حوكمة الشركات، في جامعة الفيصل بالرياض.

وصُنّفت الشركة، ضمن العشرة الأوائل في مؤشر حوكمة الشركات، من بين شركات القطاعات غير المالية المتداولة في السوق المالية السعودية.

وأوضحت السعودية للكهرباء، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لجهودها في تطبيق أعلى معايير وممارسات الحوكمة الرشيدة المحلية والعالمية وفق إطار متكامل، مؤكدة أنها ستواصل مسيرتها في تعزيز الحوكمة وآلياتها في مختلف عملياتها.