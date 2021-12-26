شكرا لقرائتكم خبر 90 % زيادة في صادرات السعودية خلال أكتوبر 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت قيمة الصادرات السلعية للمملكة في أكتوبر 2021 بنسبة 90 %؛ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث كانت التجارة الدولية حينها متأثرة بإجراءات الحظر ومنع السفر بسبب جائحة (كوفيد 19) .

وبحسب بيانات نشرة التجارة الدولية لأكتوبر 2021 ، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال أكتوبر للعام الجاري 106,2 مليارات ريال مقابل 55,9 مليار ريال خلال أكتوبر للعام الماضي، بارتفاع مقداره 50,3 مليار ريال أي ما يعادل نسبة 90 %.

كما بلغت قيمة الصادرات البترولية خلال أكتوبر 82,4 مليار ريال مقابل 36,9 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي وذلك بارتفاع مقداره 45,5 مليار ريال بنسبة 123.1 %.

وأشارت النشرة إلى ارتفاع نسبة الصادرات البترولية للمملكة من مجموع الصادرات الكلي من 66.1 % في أكتوبر 2020 إلى 77.6 % في أكتوبر 2021 ، كما ارتفعت قيمة صادراتها السلعية بمقدار 11.5 مليار ريال أي بنسبة 12.2 %، وذلك مقارنة مع الشهر السابق (سبتمبر 2021 ).

وسجلت قيمة الصادرات غير البترولية ارتفاعا بنسبة 25.5 % خلال أكتوبر 2021 بالمقارنة مع أكتوبر 2020 ، حيث سجلت 23.8 مليار ريال مقابل 18.96 مليار ريال، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق سبتمبر 2021 بمقدار بلغ 1.5 مليار ريال أي ما يعادل نسبة 5.9 %.

وسجلت قيمة الواردات السلعية للمملكة في أكتوبر 2021 ارتفاعا نسبته 7.6 % بمقدار 3.3 مليارات ريال، حيث بلغت قيمة الواردات 46.3 مليار ريال في أكتوبر 2021 مقابل 43,04 مليار ريال في أكتوبر 2020 ؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع، وقد انخفضت قيمة واردات المملكة في أكتوبر 2021 مقارنة مع الشهر السابق سبتمبر 2021 بمقدار بلغ 1.1 مليار ريال أي ما يعادل نسبة 2.4 %.

وفي أكتوبر 2021 بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 19.1 مليار ريال ( 18 %) من إجمالي الصادرات مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تلتها اليابان وكوريا الجنوبية بقيمة بلغت 11.4 مليار ريال 10.8 % من إجمالي الصادرات و 10.5 مليارات ريال 9.9 % من إجمالي الصادرات على التوالي.

وبلغت قيمة الواردات من الصين 9.4 مليارات ريال 20.2 % من إجمالي الواردات في أكتوبر 2021 مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تلتها الولايات المتحدة والإمارات بقيمة 4.3 مليارات ريال 9.3 % و 4.1 مليارات ريال 8.9 % من إجمالي الواردات على التوالي.