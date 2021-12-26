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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز إنفاذ أعلن عن مزاد فرص التطوير الحضوري، حيث يعرض فرصا عقارية كبرى في جدة، الأربعاء 29 ديسمبر الحالي. ويعرض المزاد أكثر من 6 فرص استثمارية متنوعة من العقارات القيمة والنوعية وذات المواقع المتميزة ذات بعد استثماري، بمساحات كبرى تقدر بأكثر من 680 ألف م2، منها أراض تجارية في واجهة جدة البحرية في حي الشاطئ، والفردوس، والساحل والبغدادية الغربية بجدة. ويمكن الاطلاع على تفاصيل العقارات وإعلانات وكيل البيع وطريقة المشاركة من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز الإسناد والتصفية «إنفاذ».

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