شكرا لقرائتكم خبر عن وزيري يتحدث عن أحدث اكتشافات الآثار بالجناح المصري في معرض أكسبو دبي 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى منذ قليل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محاضرة حول أحدث الاكتشافات الأثرية التي قامت بها البعثات الأثرية المصرية والأجنبية المشتركة، وأعمال الترميم التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية بعدد من الأماكن الأثرية على مستوي الجمهورية، وذلك في إطار الفعاليات التي يقيمها الجناح المصري بمعرض أكسبو 2020 دبي.

كما تناولت المحاضرة إلقاء الضوء على المشروعات الأثرية الجارية حاليا، والتي سيتم الانتهاء منها وافتتاحها قريبا، هذا بالإضافة إلى تطوير خدمات الزائرين بعدد من المواقع الاثرية والمتاحف المصرية.

الجدير بالذكر أن مصر تشارك بمعرض أكسبو 2020 دبي بتابوت للكاهن بسماتيك ابن اوزير، والذي تم الكشف عنه في منطقة اثار سقارة، بالإضافة إلى خمسة مستنسخات أثرية تمثل نماذج من كنوز الملك توت عنخ آمون، هي القناع الجنائزي الذهبي، وكرسي العرش الذهبي، وتمثال الحارس للملك توت عنخ آمون، و3 توابيت ملكية، بجانب نموذج لتمثال الإلهة "ماعت".