شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تلغي احتكار العائلات الكبرى لاستيراد السلع.. ما الهدف؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد، أن حكومة دولة الإمارات أبلغت بعض أكبر العائلات التجارية بالدولة أنها تعتزم إلغاء احتكارها بيع السلع المستوردة.

وأوضح تقرير الصحيفة، أن تشريعا سينهي التجديد التلقائي للاتفاقات التجارية الحالية، مما يتيح للشركات الأجنبية فرصة لتوزيع سلعها أو تغيير وكلائها المحليين.

ونقل التقرير عن مسؤول إماراتي قوله "لم يعد منطقيا أن تتمتع عائلات معينة بهذه القوة والوصول التفضيلي إلى الثروة السهلة، علينا أن نُحّدث اقتصادنا".