شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 26-12-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 26-12-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين العرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه عند مستوى 751.138 مليار جنيه.



إيقاف تداول 4 شركات إيقاف تداول 4 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ البدر للبلاستيك، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، مصر بني سويف للأسمنت، الدولية للأسمدة والكيماويات. البورصة تربح 5.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين العرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه عند مستوى 751.138 مليار جنيه. البورصة تربح 5.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين العرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه عند مستوى 751.138 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 877.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.28%، والعرب على 19.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.66% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 122.8 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، 424.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 8.3 مليون جنيه، 143.5 مليون جنيه، 403.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.86%، ليغلق عند مستوى 11856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2083 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 14125 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 4681 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2197 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 3244 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 3954 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1138 نقطة.

وصعدت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 1.794 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 11.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.98%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.72%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 29.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.65%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 15.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.27%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.040 دولار بنسبة تراجع بلغت 9.09%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.834 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.33%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 3.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.59%.

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 420.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.38%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 28.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.27%.