شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 26-12-2021.. استقرار محلى وعالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر استقرارا ملحوظا عند 790 جنيها للجرام من عيار 21، ويأتي ثبات واستقرار سعر الذهب مع استمرار تسجيل سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية مستويات قريبة من نفس مستويات الإغلاق الأسبوعي، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية وتوقف التداول على الذهب في البورصات العالمية وفي السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم:عيار 21 سجل 791 جنيها.

عيار 18 سجل 678 جنيها.

عيار 24 سجل 904 جنيها.

الجنيه الذهب 6328 جنيها.

اونصة الذهب 1808 دولار.

وكنا قد شهدنا على مدار الأسبوع تخطي أونصة الذهب فوق 1800 دولار، وكان مهيئًا لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى في خمسة أسابيع حيث دفعت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الأسهم والتضخم الحاد المستثمرين إلى الأصول الآمنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1802.12 دولار للأونصة، ليرتفع هذا الأسبوع إلى 1.1%، وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.4% إلى 1804.90 دولار، بختام جلسات التداول على الذهب هذا الأسبوع.