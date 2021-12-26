شكرا لقرائتكم خبر عن مساندة صادرات الأدوية والمستحضرات تصل 18% مع ارتفاع القيمة المضافة لـ80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، عن نسب المساندة التصديرية التي يمنحها البرنامج الجديد لرد الأعباء لقطاع الصناعات الطبية حتى نهاية يونيو 2022، مشيرة إلى إنه تم إدراج الأدوية في البرنامج لأول مرة، ويحدد البرنامج قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات.

وبالنسبة لبرنامج المساندة التصديرية للأدوية، ذكرت نسبة الدعم وفقا للقيمة المضافة 80% فأكثر تصل لنحو 15% في المناطق الداخلية و11% في المناطق الحرة، والقيمة المضافة أقل من 80% وحتى 70% تصل لنحو 14% في المناطق الداخلية و10% في المناطق الحرة، والقيمة المضافة أقل من 70% وحتى 60% تصل لنحو 11% في المناطق الداخلية و8% في المناطق الحرة، والقيمة المضافة أقل من 60% وحتى 50% تصل لنحو 8% في المناطق الداخلية و 6% في المناطق الحرة، والقيمة المضافة أقل من 50% وحتى 30% تصل لنحو 4.5% في المناطق الداخلية و3% في المناطق الحرة.

واستعرضت الوصال خلال مؤتمر المجلس التصديري للصناعات الطبية برنامج المساندة التصديرية لمستحضرات التجميل والتي ينتهي في يونيو 2022، منوهة بأن نسبة الدعم وفقا للقيمة المضافة 80% فأكثر تصل لنحو 15% في المناطق الداخلية و 11% في المناطق الحرة، والقيمة المضافة أقل من 80% وحتى 70% تصل لنحو 13.5% في المناطق الداخلية و9% في المناطق الحرة، والقيمة المضافة أقل من 70% وحتى 60% تصل لنحو 11% في المناطق الداخلية و 8% في المناطق الحرة، والقيمة المضافة أقل من 60% وحتى 50% تصل لنحو 7.5% في المناطق الداخلية و5.5% في المناطق الحرة، والقيمة المضافة أقل من 50% وحتى 30% تصل لنحو 4.5% في المناطق الداخلية و 3% في المناطق الحرة.

وبالنسبة لبرنامج المساندة التصديرية للأجهزة الطبية والتي ينتهي في يونيو 2022، لفتت إلى إن نسبة الدعم وفقا للقيمة المضافة 70% فأكثر تصل لنحو 18% في المناطق الداخلية و13% في المناطق الحرة، والقيمة المضافة أقل من 70% وحتى 30% تصل لنحو 15% في المناطق الداخلية و11% في المناطق الحرة.

وفيما يتعلق ببرنامج المساندة التصديرية للمستلزمات الطبية والتي ينتهي في يونيو 2022، فإن نسبة الدعم وفقا للقيمة المضافة 70% فأكثر تصل لنحو 15% في المناطق الداخلية و11% في المناطق الحرة، والقيمة المضافة أقل من 70% وحتى 60% تصل لنحو 13% في المناطق الداخلية و9% في المناطق الحرة، والقيمة المضافة أقل من 60% وحتى 50% تصل لنحو 11% في المناطق الداخلية و8% في المناطق الحرة، والقيمة المضافة أقل من 50% وحتى 30% تصل لنحو 6% في المناطق الداخلية و 4.5% في المناطق الحرة.

وأضافت، أنه يتم مساندة تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بنسبة 50% من مصاريف التسجيل في جميع دول العالم، بعد توثيق المستندات من وزارة الخارجية والمجلس التصديري، لافتة إلى أنه رغم وجود هذا البند منذ 2008 إلا انه لم تستفاد منه إلا شركة واحدة.