شكرا لقرائتكم خبر عن "جوّي TV" تقدم للمشاهدين محتوى ترفيهياً رقمياً جاذباً ومميزاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفالاً بموسم الأعياد

الرياض، المملكة العربية السعودية، 12 ديسمبر 2021 :أعلنت إنتغرال، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاقها، خلال شهر ديسمبر، مجموعة جديدة وغنية من الأفلام والمسلسلات والبرامج المميزة على منصتها "جوّي TV" التي تتقدم منصات البث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت OTT. وبذلك تكون إنتغرال قد اختتمت عام 2021 بمحتوى ترفيهي رقمي عالي الجودة وجاذب لجميع المشاهدين.

ومن صالات السينما مباشرة إلى قوائمTVOD ، ستنقل منصة "جوّي TV" من كبار المزودين، مثل Disney و FoxوSony، العديد من الأفلام التي لاقت رواجاً وهي: Jungle Cruise من بطولة Dwayne Johnson المعروف بـ “The Rock”، وEmily Blunt، وفيلم King richard، وفيلم مارفل الترفيهي Shang-Chi and the Legend of the ten rings ، إضافة إلى فيلم ديزني Free Guy بطولة رايان رينولدز، والذي سيأسر عشاق أنواع الحركة والمغامرة. كما سيتم تقديم فيلم the night house الذي سيأخذ المشاهدين في رحلة مثيرة يتخللها الرعب والغموض. ومن العناوين الجاذبة الأخرى التي سيتم عرضها هذا الشهر، الفيلم الدرامي الوثائقي الذي تم إصداره مؤخراً Show Me the Father والذي يستكشف أهمية الأبوة والقصص الملهمة للآباء.

وفيما يعود للأفلام الوثائقية، سيتميز شهر ديسمبر بعرض العديد من الأفلام الوثائقية على منصة "جوّي TV" حيث سيتم نقل وثائقي عن الجريمة الحقيقية مباشرة منdiscovery + ، إضافة إلى سلسلة التحقيق في جرائم القتل الغامضةThe Hunt for the Chicago Strangler ، كذلك الفيلم الذي يكشف عن جريمة القتل الغامضة لإني ديواني Anni: The Honeymoon Murder .

كما سيتم عرض سلسلة من الأفلام الوثائقية التي تسلط الضوء على رواد أعمال عالميين في مجال استكشاف الفضاء وهي Space Titans: Musk و Bezosو Branson، كذلك فيلم Into the Wild مع Bear Grylls و Vicky Kaushal و Kendra Sells Hollywood، بالإضافة إلى Matchday: Inside FC Barcelona الذي يقدم لمحبي كرة القدم رؤية غير مسبوقة عن الحياة الداخلية للنادي ولاعبيه المشهورين عالمياً.

ولم تقف برامج منصة "جوّي TV" عند هذا الحد، بل ستقدم خلال شهر ديسمبر المزيد من البرامج المميزة أبرزها برنامج الطبخ الشهير Jamie’s Easy Meals at Christmas من Fox + وبرنامج بالعافية مع حياة من discovery+، والذي يقدم وصفات طبخ تناسب موسم الأعياد.

هذا، وتستمر المنصة في عرض مسلسل الكوميديا The Cool Kids وبرنامج تلفزيون الواقع Married at First Sight من Fox + . بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض مسلسلات مثيرة مثل الموسم الثاني من Alex Rider والموسم الثاني من Pennyworth من ستارز بلاي.

أما فيما يتعلق بالعناوين والمسلسلات العربية الجديدة، فستعرض منصة "جوّي TV" الفيلم المصري "٢٠٠ جنيه " الذي يُعرض حصرياً على المنصة بالتزامن مع عرضه في السينما. وستنقل من وايد خليجي "350 غرام". أما من ستارزبلاي فستقدم مسلسل "خريف العشاق".

ولأنها المنصة الترفيهية الرقمية الأولى في المملكة العربية السعودية والمفضلة في المنطقة، تقدم "جوّي TV" برامج منوعة تناسب العائلات التي تبحث عن تجربة ترفيهية مميزة وفريدة وشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوفر منصة "جوّي TV" لجمهورها عروضاً ترفيهية يستطيعون مشاهدتها من خلال الجوّال والأجهزة الذكية والعديد من أجهزة التلفاز الذكي. كما توفر تجربة سلسة وسهلة للمستخدم الذي يستطيع الوصول إلى المحتوى، في أي وقت ومن أي مكان، والاستمتاع بمحتوى تم اختياره بعناية ودقة، ويتميز بتقنيات رقمية عالية تثري تجاربه وتقدم الأفضل في عالم الترفيه الرقمي