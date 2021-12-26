شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلي ميلز".. وجبات يومية طازجة تصلك لأي مكان وفي أي وقت! والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع تسارع نمط الحياة، وتزايد المسؤوليات، وانشغال الرجال والنساء لساعات طويلة سواءً في العمل أو المنزل مما يؤدي إلى الإرهاق والتعب وعدم القدرة على العطاء، أصبح تناول وجبات غذائية صحية متكاملة خلال أوقات اليوم من أهم العوامل التي تساعد في الحفاظ على توازن الجسم، ومده بالطاقة المناسبة لإكمال اليوم بنشاط وفقًا للعديد من الدراسات الطبية.

ومع انشغال الكثيرين، وعدم قدرتهم على تناول الوجبات الرئيسية الهامة في وقتها المناسب كل يوم، أتت فكرة تطبيق "ديلي ميلز" لحل هذه المشكلة عبر توفيره وجبات غذائية يومية متنوعة تصلك إلى عملك أو منزلك في أي وقتٍ تريده.

يوفر تطبيق "ديلي ميلز" أنظمة غذائية متنوعة (صحي، كيتو، وجبات سريعة، مكس)، حيث يتيح لك اختيار الوجبات التي تناسبك وجدولتها خلال الأسبوع أو الشهر، حتى تصلك الوجبات طازجة وساخنة في المواعيد التي حددتها تمامًا، سواءً خلال فترة الصباح أو الظهيرة، مع إمكانية تعديل نوع الوجبة أو تغيير موعد أو مكان توصيلها قبل طلب الخدمة بنحو 24 ساعة، مما يوفر المرونة الكافية لتخطيط يومك التالي بالطريقة التي تناسبك.

ويتميز تطبيق "ديلي ميلز" بكونه الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، وهو ينشط في مختلف المدن لا سيما في مدينة الرياض، حيث يوفر خطط اشتراك أسبوعية وشهرية تناسب ميزانيتك وتساعدك على تنظيم وقت عملك، والحفاظ على صحتك وتوازن جسمك، وأيضًا يوفر عليك الوقت الضائع في الطبخ وتحضير الطعام إذا كنت مشغولاً في ارتباطاتٍ عائلية.

لا حيرة بعد الآن في اختيار وجبتك اليومية المفضلة، لأن تطبيق "ديلي ميلز" يوفر وجبات يومية متنوعة من مجموعة منتقاة من أفضل المطاعم التي تقدم أشهى الأطباق الشرقية والغربية، ويوفر أيضًا الطعام الصحي الخاص بأشهر أنظمة التخسيس المعروفة (الكيتو) وغيرها، مما يجعل من تطبيق "ديلي ميلز" الخيار الأول لكل من يبحث عن غذاء صحي متوازن يصل للمكتب أو باب المنزل.