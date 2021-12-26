شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر الهندسية تكسر حاجز الـ3 مليارات دولار لأول مرة في تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات مصر الهندسية حققت قفزة بنسبة 45% خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021 لتسجل قيمة بلغت3.002 مليار وهو أعلي معدل في تاريخ القطاع، مقابل 2.073 مليار دولار بنفس الفترة عام 2020.

وكشف الصياد، في بيان للمجلس التصديري اليوم، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعاً بنسبة 51؜% فى شهر نوفمبر 2021 بالمقارنة بنفس الشهر 2020 ، حيث بلغت 354.8 مليون دولار مقابل 234.9 مليون دولار محققة بذلك أكبر رقم صادرات شهرى منذ عام 2009.

وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال أول 11 شهر من، 2021 ، أوضح "الصياد" أن صادرات الأجهزةالكهربائية ارتفعت بنسبة 41%، والكابلات حققت 97%، ومكونات السيارات حققت 41%، والأجهزة المنزلية ارتفعت 48% والصناعات الكهربائية والالكترونية ارتفعت بنسبة31%.

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية لها، من دول قارة أوروبا "سلوفاكيا - المملكة المتحدة – تركيا – فرنسا – المانيا – اسبانيا – اليونان –روسيا – إيطاليا - التشيك" ومن آسيا " السعودية – الامارات – العراق – الأردن – لبنان- الصين " ومن أفريقيا " الجزائر - المغرب –ليبيا – السودان – جنوب افريقيا – تونس - نيجيريا".

ومن جانبها، أعلنت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن قارة أوروبا تستحوذ على 48% من اجمالى الصادرات الهندسية باجمالى صادرات تصل إلى 1.4 مليار دولار، تلتها قارة آسيا بنسبة ارتفاع 32% باجمالي صادرات بلغت 951 مليون دولار، أفريقيا حققت الصادرات لها نمو بنسبة 18% باجمالى 535 مليون دولار، وارتفعت الصادرات الهندسية إلي أمريكا الجنوبية بواقع 2% باجمالى 59 مليون دولار وأمريكا الشمالية بنسبة 0.6% باجمالى 18 مليون دولار.

وأشارت مي حلمي إلي أن عام 2021 يعتبر عام استثنائي للصادرات الصناعية الهندسية، إذ حققت معدلات هي الأعلى، الأمر الذي يدفعنا إلي مزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لزيادة الصادرات وفتح أسواق تصديرية جديدة وخلق مئات الفرص التصديرية الجديدة عبر الأنشطة المختلفة للمجلس التصديري للصناعات الهندسية والتي من بينها استقبال بعثات المستوردين والاشتراك في المعارض الدولية ودراسة احتياجات الأسواق الخارجية، والمشاركة في البعثات الخارجية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والوزارات في هذا الشأن.

وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن استراتيجية المجلس تستهدف الفترة القادمة التركيز على القطاعات التصديرية التي نملك فيها ميزات تنافسية خاصة العمل على التوسع في الأسواق الأفريقية، ضمن خطة الدولة لتوسيع التواجد المصري في أسواق القارة السمراء، وكذلك الإسهام في تلبية احتياجات هذه الأسواق.