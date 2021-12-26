شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من شركات رومانية يزور القاهرة فى مارس لبحث فرص التجارة والاستثمار بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد السكرى رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى الرومانى بجمعية رجال الأعمال المصريين، زيارة وفد من كبرى الشركات الرومانية من المهتمين بفرص الاستثمار والتجارة في مصر خلال مارس المقبل.

يأتي ذلك في ضوء نتائج زيارة رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني الأخيرة لمقاطعة ومدينة «بياترا نيامس» الرومانية خلال الفترة من 3 إلى 10 ديسمبر الجارى، والتي جاءت تلبية لدعوة رئيس مجلس محافظة نيامس، إيونيل أرسين خلال زيارته لجمعية رجال الأعمال المصريين علي رأس وفد رسمي في سبتمبر الماضي.

وأضاف السكري، أن الجانب الروماني مطلع على ما يحدث في مصر، من نشاط اقتصادي وما تقوم به الدولة من إنجازات ومشروعات تنموية على نحو عكس رغبة عدد من الشركات الرومانية للعمل والتواجد في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، أن الوفد الروماني يتطلع من خلال زيارته المرتقبة لمصر إلى بحث إقامة شراكات مع رجال الأعمال المصريين ودراسة فرص التشغيل والاستثمار في المشروعات القومية وقطاعات متعددة منها المقاولات والصناعة والتجارة.

وأشار إلى أن مجلس الأعمال المصري الروماني، يعمل في الوقت الحالي على عودة معدلات التجارة بين مصر ورومانيا إلى ما كانت عليه في السنوات الماضية من خلال دفع التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار خلال العام المقبل.

وذكر رئيس الجانب المصري في تصريحات سابقة أن التبادل التجاري منذ تأسيس مجلس الأعمال المصري الروماني بمبادرة من جمعية رجال الأعمال المصريين في عام 2001 مر بمستويات نمو مختلفة، حيث ارتفع إلى مليار ونصف مليار دولار في السنوات ما قبل أزمة كورونا 2020 لتنخفض إلى 500 ملايين دولار.

ولفت إلى أن المجلس في 20 عاما، وقع العديد من اتفاقيات التعاون، واستقبل رؤساء وكبار المسئولين من الجانب الروماني، كما نجح في عودة تيسير خط الطيران المباشر لشركة تاروم الرومانية بمعدل 3 رحلات منتظمة بخلاف رحلات الشارتر لشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.