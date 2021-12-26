شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأحد 26-12-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 26-12-2021، بالبنوك العاملة فى مصر، مستقرا بالبنك الأهلي المصرى عند سعر 15.65جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع.

وفى بنك القاهرة سجل سعره 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.