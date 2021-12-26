شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية: معارض أهلا مدارس وشوادر الميادين أثرت إيجابيا على سوق الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سماح هيكل عضو شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية، إن أهم الأحداث الايجابية التي أثرت على سوق الملابس وهي استقرار الأسواق بالنسبة لمواعيد الفتح والإغلاق واكتساب الخبرات في التعامل مع الاحداث المستجدة بخصوص فيروس كورونا المستجد من خلال الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتعامل الجيد مع الوضع بشكل عام .

وأشارت في بيان إلي الدعم المقدم من غرفة القاهره لقطاع الملابس من خلال معرض أهلا مدارس الذي تم عقده في سبتمبر الماضي، حيث شاركت مصانع الملابس الجاهزة بمختلف مجالات التصنيع لجميع الفئات، حيث كان له الأثر الكبير في في حركة السوق في تلك الفترة وأيضا الشوادر المقامة بالميادين والعديد من المعارض التي كان لغرفة القاهرة نصيب منها بالمشاركة وبقطاع الملابس تحديدا.

وتطرقت إلي أبرز العوائق في العام 2021 منها الركود في الأسواق وقلة القوي الشرائية بالرغم من التزام المصانع بتقديم التسهيلات اللازمة وتذليل العقبات أمام تجار التجزئة والجملة ومنح تسهيلات في السداد وعدم رفع الأسعار في ظل الظروف الراهنة وأيضا التزام المحلات بتقديم عروض دائمة لجذب المستهلك ولكن دون تحقيق الهدف المطلوب وهو بيع الكميات كامله من الملابس خلال كل موسم سواء كان موسم صيف أو شتاء.

وتطرقت إلي أن موسم الشتاء شهد زيادة أسعار الشحن والجمارك بنسبه 25%؜ ولكن المصانع لم ترفع الأسعار وتثبيتها بنفس مستوي أسعار الموسم الشتوي السابق ولكن دون تحقيق الهدف المرجو منه أيضا، وفي ظل التضخم العالمي في الفترة الراهنة وارتفاع اسعار الطاقه فالتوقعات بزياده الاسعار بنسبه لن تقل عن 50%؜ لموسم الصيف القادم.