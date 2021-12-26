شكرا لقرائتكم خبر عن 46.9 % زيادة فى معدلات التبادل التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى المشترك مع دولة كوريا الجنوبية لمستويات غير مسبوقة ترقى لمستوي العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين، مشيرة إلى أن كويا الجنوبية تعد أحدى أهم الشركاء التجاريين لمصر بمنطقة شرق وجنوب شرق آسيا، كما تعد وجهة هامة لنقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية .

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات الافتراضية التى عقدتها الوزيرة – عبر تقنية الفيديو كونفرانس - مع يو هان كو وزير التجارة بدولة كوريا الجنوبية، حضر اللقاء إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية.

وقالت الوزيرة أن المرحلة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بالزيارات واللقاءات رفيعة المستوى بين مسئولى البلدين، مشيرةً إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الكورية سيول عام 2016 مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأضافت جامع أن اللقاء تناول سبل وإمكانيات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات الطاقة والبيئة وتوطين السيارات الكهربائية فى مصر بالإضافة إلى نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الكورى إلى جانب مجالات الصناعة وتنمية الموارد البشرية وتطوير المناجم والتقارير التسويقية والتدريب والمشاركة فى الفعاليات التجارية فى المعارض المقامة بالبلدين .

وأشارت الوزيرة أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين حققت خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجارى نسبة زيادة قدرها 46.9 % حيث بلغت مليار و890 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 286.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 ، لافتة إلى أن الصادرات المصرية للسوق الكورى حققت خلال هذه الفترة نسبة زيادة قدرها 62.3 % حيث بلغت 531.5 مليون دولار مقارنة بنحو 327.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين المنتجات البترولية والأسمنت والرخام والجرانيت والألومنيوم والمنتجات الدوائية والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة بالإضافة إلى السيارات والآلآت والمعدات وعربات المتر والأجهزة الطبية .

ومن جانبه أعرب يو هان كو وزير التجارة بدولة كوريا الجنوبية عن تقدير بلاده للنجاح الكبير الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ومساهمته فى تحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو ايجابية بلغت 3.6 خلال العام الماضى فى ظل جائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على مختلف الاقتصادات العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة الكورية حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع نظيرتها المصرية فى مجالات التجارة والإستثمار والصناعة والطاقة والصحة وبصفة خاصة فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".

وأشار هان كو إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات تسهيل التجارة وتطوير سلاسل الإمداد وذلك بهدف تحقيق التعافى الاقتصادى لكلال البلدين فى ظل جائحة إنتشار فيروس كورونا .

وطالب وزير التجارة الكورى بتأييد الحكومة المصرية للملف الكورى المقدم للمكتب الدولى للمعارض والخاص بطلب إستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة بوسان خلال الفترة من 1 مايو وحتى 31 أكتوبر 2030