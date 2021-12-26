شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة الصادارات الغير بترولية للمملكة 25.5% في أكتوبر 2021‪ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم، نشرة التجارة الدولية لشهر أكتوبر من عام 2021م.

ووفقًا للبيانات الواردة في هذه النشرة، فقد سجَّلت قيمة الصادرات السلعيَّة للمملكة في شهر أكتوبر 2021م، ارتفاعًا عن قيمتها في نفس الشهر من العام الماضي بنسبة (90.0%)؛ لأن التجارة الدولية في ذلك الحين كانت متأثرة بإجراءات الحظر ومنع السفر بسبب جائحة (كوفيد-19).

وبلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أكتوبر 2021م (106,2 مليارات ريال) مقابلَ (55,9 مليار ريال) خلال شهر أكتوبر عام 2020م، وذلك بارتفاع مقدارُه (50,3 مليار ريال) أي ما يعادل نسبة (90%).

كما بلغت قيمةُ الصادرات البتروليَّة خلال شهر أكتوبر 2021م (82,4 مليار ريال) مقابلَ (36,9 مليار ريال) خلال نفس الشهر من العام الماضي (أكتوبر 2020م) وذلك بارتفاع مقدارُه (45,5 مليار ريال) بنسبة (123.1%).

ووفقًا لنشرة التجارة الدولية لشهر أكتوبر عام 2021م، فقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية للمملكة من مجموع الصادرات الكلي من (66.1%) في شهر أكتوبر 2020م إلى (77.6%) في شهر أكتوبر 2021م، كما ارتفعت قيمة صادراتها السلعيَّة بمقدار بلغ (11.5 مليار ريال) أي بنسبة (12.2%) وذلك مقارنةً مع الشهر السابق (سبتمبر 2021م).

وبحسب نتائج النشرة، فقد سجَّلت قيمةُ الصادرات غير البترولية ارتفاعًا بنسبة (25.5%) خلال شهر أكتوبر 2021م بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2020م، حيث سجَّلت (23.8 مليار ريال) مقابلَ (18.96 مليار ريال)، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق سبتمبر 2021م بمقدار بلغ (1.5 مليار ريال) أي ما يعادل نسبة (5.9%).

من ناحية أخرى، فقد سجَّلت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة في شهر أكتوبر 2021م ارتفاعًا نسبته (7.6%) بمقدار بلغ (3.3 مليارات ريال) حيث بلغت قيمة الواردات (46.3 مليار ريال) في شهر أكتوبر 2021م مقابلَ (43,04 مليار ريال) في شهر أكتوبر 2020م؛ وذلك نتيجةً لارتفاع أسعار السلع، وقد انخفضت قيمةُ واردات المملكة في شهر أكتوبر 2021م مقارنة مع الشهر السابق سبتمبر 2021م بمقدار بلغ (1.1 مليار ريال) أي ما يعادل نسبة