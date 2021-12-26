شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليارات جنيه استثمارات مشروعات حياة كريمة بمحافظة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مشروعات حياة كريمة على تغيير شكل الريف المصرى، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى كافة المجالات.

ففى محافظة الفيوم تصل إجمالي الاستثمارات 10 مليارات جنيه لتغيير حياة مليون و250 ألف مواطن يقيمون في 605 عزب وكفور ونجوع تابعين لـ 69 قرية في 20 وحدة محلية مختلفة بنطاق مركز إطسا ويوسف الصديق، فيما تستعد محافظة الفيوم لدخول مركزين آخرين وقراهم والنجوع الخاصة بهم في المرحلة الثانية.

والمراكز التى تضمها محافظة الفيوم ضمن المشروع القومى لتطوير الريف، أطسا ويوسف الصديق، الأول سيتم تطوير 12 وحدة محلية تشمل 50 قرية و415 تابعا، أما فى مركز يوسف الصديق فسيتم تطوير 8 وحدات محلية تشمل 19 قرية و190 تابعا بعدد 686 مشروعا باجمالى 102 مليار جنيه مقسمه الى 447 مشروعا بتكلفة حوالى 5.4 مليار جنيه لمركز اطسا و239 مشروع بتكلفة 5.4 مليار جنيه لمركز يوسف الصديق.

وفى مركز أطسا جارى العمل فى 42 مشروع صرف صحى و36 مشروع مياه شرب و29 فى المجال الصحى و62 فى مجال الرىو78 للطرق و53 فى مجال الشباب والرياضة و21 للطب البيطرى و70 لمشروعات الكهرباء و13 لمشروعات الغاز الطبيعى و7 مشروعات متنوعة، أما مركز يوسف الصديق جارى العمل فى 11 مشروعا للصرف الصحى و39 لمشروعات مياه الشرب و13 فى المجال الصحى و15 لمشروعات التعليم و17 للرى و40 للطرق و32 فى مجال الشباب والرياضة و10 لمشروعات الطب البيطرى و50 مشروع للكهرباء و5 مشروعات للغاز الطبيعى و7 مشروعات تشمل مجالات اخرى وحسب الزيادات التى طرأت على الأسعار فقد زادت التكلفة من 7,9 مليار جنية الى 10,167 مليار جنيه.

وفى قطاع الصرف الصحى تستهدف 265 قرية وجارى تنفيذ مشروعين للصرف الصحى بسيدنا الخضر وقرية دانيال و7 مشاريع صرف صجى باطسا بقرى السعده وكفور حشمت ودانيال ومنشأة عبد الحميد والحجر وعنك ومنشأة الامير وتم عرض تخصيص اراضى لمحطات المعالجة وهما محطة اطسا وعتامة المزارعة ومحطتى رفع القاسمية وشدموه ومنشاة صبرى.

وفى المجال الصحى يتم انشاء 22 وحدة صحية ومستشفى مركزى بيوسف الصديق و41 وحدة صحية و2 مركز طبى ومستشفى عام بمركز اطسا ومعاينة مستشفى اطسا المركزى والمركز الطبى الحضرى باطسا ووحدة خلف الصحية والوحدات الصحية بقلمشا وتطون وشدموه وعزبة قلمشاة وبحر ابو المير.

القطاع التعليمى، ضمن المشروعات الجارى تنفيذها حيث بلغ عدد المدارس 18 مدرسة منهم 6 مدارس حياة كريمة و12 مدرسة ضمن الخطة الاستثمارية.