شكرا لقرائتكم خبر عن 31 مقترحا لتطوير وتنويع منتجات منتدى الرياض الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ورشة عمل تطوير وتنويع منتجات منتدى الرياض الاقتصادي، التي نظمها المنتدى بالتعاون مع إحدى الشركات، بمشاركة عدد من الاقتصاديين والأكاديميين ورجال الأعمال، عدداً من الأنشطة والمنتجات لتطوير أعمال المنتدى بجانب دوره الرئيسي في مجال إعداد الدراسات الاقتصادية، التي دأب المنتدى على إصدراها في كل دورة من دوراته، وغطت المنتجات، التي اقترحها المشاركون في الورشة عددا من المجالات النوعية، كما أنها جاءت متوافقة مع توجهات (رؤية 2030) ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس مجلس أمناء المنتدى د. خالد الراجحي: إن تنظيم الورشة يأتي استكمالاً لجهود سابقة دعت لتنويع منتجات المنتدى وأنشطته وإتاحة الفرصة للمشاركين لرفد المنتدى بالأفكار والمنتجات، التي تساعد على تنويع أنشطته خاصة بعد النجاحات، التي حققها لأكثر من عشرين عاما خلال السنوات القادمة مشيراً إلى أن الدراسات التي أصدرها المنتدى كان لها أثرها في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف الراجحي: إن مجلس الأمناء أكد ضرورة العمل على زيادة أنشطة ومنتجات المنتدى؛ بهدف مواكبة ما تشهده المملكة من تطورات اقتصادية، مؤكداً أهمية ما تخرج به الورشة من منتجات في تنويع أنشطته.

من جانبه، نوه عضو مجلس الإدارة وعضو مجلس الأمناء د. عبدالله الفوزان بأهمية الورشة في التوصل إلى منتجات جديدة تضاف إلى نشاط المنتدى، مشيداً في هذا الإطار بما حققه المنتدى من إنجازات خلال الفترة الماضية، وما أسهم به من دراسات اقتصادية كان لها أثرها في دعم الاقتصاد. وقال الفوزان: إن مخرجات الورشة سيكون أثرها في تفعيل دور المنتدى، كما ستفتح المجال لتقديم المزيد من المبادرات، التي ستسهم في تعزيز الاقتصاد وتعظيم أثر المنتدى في المرحلة القادمة.

وكان المشاركون في الورشة قد قدموا نحو 31 مقترحاً لعدد من الأنشطة والخدمات لتطوير منتجات المنتدى، التي شملت عددا من الخدمات من بينها: عمل دراسات لتطوير أعمال لجان الغرف التجارية، وتطوير عدد من المؤشرات الاقتصادية وعقد شراكات إستراتيجية مع المنتديات الدولية والإقليمية والجامعات العالمية، إعداد عدد من الدراسات بالتعاون مع الشركات الكبرى، بالإضافة للاستفادة من تجارب وقصص رجال الأعمال والسعي لنشر دراسات المنتدى على أوسع نطاق لتعظيم عملية الاستفادة منها وتعزيز تواجد المنتدى على منصات التواصل الاجتماعي، وعقد العديد من المؤتمرات الاقتصادية المحلية والعالمية المتخصصة وإعطاء أهمية لتثقيف المجتمع اقتصادياً وإيجاد علاقات تواصل مع الخبراء الاقتصاديين العالميين وتعزيز التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي على المستوى الداخلي وتعزيز الابتكار والبيئة الاستثمارية، والعمل على تحويل المنتدى لمركز فكر إستراتيجي.