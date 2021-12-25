شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأسس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1965 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كوكالة تابعة للمنظمة العالمية، ويعمل فى 170 دولة للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز المرونة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويشرف المكتب الإقليمى للبرنامج للدول العربية على البرامج القطرية لـ17 دولة من بينها مصر.

ويعمل البرنامج على تنفيذ مشروعات تستهدف الحوكمة الفعالة على كافة المستويات، ودعم الحلول التنموية التى تحد من الفقر وتعزز النمو وترفع من معدلات التوظيف وريادة الأعمال، فضلاً عن تمكين المرأة وزيادة المرونة فى التعامل مع التغيرات المناخية.

واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليساندرو فراكاستى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وذلك لاستعراض محفظة التعاون الإنمائى المشتركة والمشروعات الجارية مع المنظمة الأممية، وأنشطتها فى مصر، وخارطة الطريق المقترحة والمعالم الرئيسية لعملية تطوير البرنامج القُطرى الجديد، ضمن الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027.

كما بحثا نتائج البرنامج القُطرى الحالى 2018- 2022، الذى يتم تنفيذه ضمن الإطار الاستراتيجى الشامل للشراكة مع الأمم المتحدة، والذى ينفذ من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل دعم السياسات التنموية؛ التنمية الشاملة والابتكار؛ الدمج الاجتماعي؛ وتعزيز الاستدامة للبيئة والموارد الطبيعية.

ويتضمن البرنامج القطرى 2018-2022، 45 مشروعًا، يتم تنفيذها فى أكثر من 20 محافظة، بقيمة 250 مليون دولار أمريكى، بدعم من أكثر من 30 جهة مانحة. كما سلطت الضوء على الأولويات والمحاور المقترح تضمينها فى البرنامج القطرى الجديد للشراكة للفترة بين 2023-2027، وذلك فى إطار أشمل للتعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة يستهدف تعزيز التحول الاقتصادى الأخضر والرقمى، ودعم الجهود الحكومية لتوصيل الخدمات للفئات الأكثر احتياجا، واستخدام عادل ومستدام للموارد البيئية لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.

وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، على استمرار دعم جهود مصر فى مجالات تمويل التنمية ومواجهة تغير المناخ والاستثمار فى التنمية المحلية من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.