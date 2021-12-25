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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي وفي السعودية، عن دعمها شريك الأعمال لمسابقة منتدىMIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي، لهذا العام. وأوضح أمين عام غرفة المدينة المنورة المهندس عبدالله أبوالنصر، أن إعلان الشراكة يأتي انطلاقا من دور الغرفة في تحفيز وتطوير الأعمال ونمو اقتصاديات منطقة المدينة المنورة، وتمكين رواد الأعمال، ودعم أصحاب المشاريع والأفكار المميزة، وجذب المستثمرين للاستثمار بالمدينة المنورة، وتنمية قطاعات الأعمال بالمنطقة، مواءمة مع أهداف رؤية 2030، لجعل المدينة المنورة مركزا رقميا وتقنيا وابتكاريا، مشيرا إلى أن هذه المسابقة ستسهم في بناء وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الإسهام في توفير فرص للعمل محليا وإقليميا، كما تعد فرصة للمشاركين للتعارف وبناء العلاقات والتواصل والتدريب والإرشاد والحصول على التمويل.



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