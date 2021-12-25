شكرا لقرائتكم خبر 22 متحدثا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشاركون في مؤتمر ومعرض «آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني»، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل خلال الفترة من 29 - 31 ديسمبر، بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. ويناقش المتحدثون المستجدات التشريعية والتنظيمية والتقنية العقارية، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة، مما يعزز التكامل بين الجهات المختصة ويسهم في تنظيم القطاع العقاري وتطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه.



كانت هذه تفاصيل خبر 22 متحدثا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.