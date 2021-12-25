هيئة المنافسة

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وأكد محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم أن الدليل يعد خطوة استباقية لوقاية المنشآت من الدخول في نفق الممارسات الاحتكارية، ويأتي هذا الدليل في سياق جهود الهيئة لتشجيع المنافسة العادلة ونشر ثقافة المنافسة في قطاع الأعمال.
وأكد أن الهيئة تسعى بشكل كبير إلى رفع مستوى الامتثال وتعمل جاهدة على حماية المنشآت من ارتكاب المخالفات لتجنب فرض العقوبات عليها والتشهير بها، ولذلك تقدم الهيئة هذا الدليل وتطرح البرامج الهادفة لرفع مستوى الوعي كما تعمل على طرح عدد من برامج الامتثال لتصحيح أوضاع المنشآت واستدامة أنشطتها التجارية.
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