شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تعقد اجتماعًا حول "التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، اجتماعًا تحت عنوان "التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص"؛ وذلك استجابة لطلب مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بحضور د.شيماء سراج مدير وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، د.غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 وممثلي وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وخلال الاجتماع أوضحت د.شيماء سراج أن رؤية وحدة تكافؤ الفرص بدأت بإرساء مبدأ تكافو الفرص بین الموظفين والموظفات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة، موضحه أنه تم الانتهاء بأن تكون الوحدة نموذجًا متميزًا يحتذى به، وفعالًا في تحقيق التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، والمجتمع المدني، لضمان تحقق استدامة تكافؤ الفرص على كافة الأصعدة.

واستعرضت د.غادة خليل أهداف مشروع رواد 2039 موضحة أن الهدف منه يتمثل في نشر فكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر بين الشباب، فضلًا عن النهوض بالكفاءات الشابة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عن طريق خلق مجتمع علمي قادر على دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار.

وأضافت خليل أن المشروع يوفر للشباب مجموعة من البرامج التدريبية في مجال ريادة الأعمال، هذا فضلًا عن إطلاق عدد من حملات توعية، وإقامة والمشاركة في عدد من حاضنات الأعمال، لمساعدة الشباب في تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع، مضيفة أن مشروع رواد 2030 يقوم بالاستعانة بمجموعة من الخبراء والمختصين على أعلى مستوى لمساعدة الشباب ونشر فكر ريادة الأعمال بينهم، مشيرة إلى أنه تم تدريب حوالي ٤٠ مدرسة من مدارس الجيزة ضمن حملة ابدأ مستقبلك مدارس، وهناك تطلع لتعميم التجربة بكل مدارس الجيزة.

وناقش الاجتماع سبل تدعيم التعاون ما بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومديرية التربية والتعليم بالجيزة، بشأن برنامج الحكومة، ورؤية مصر 2030 ومشروع رواد 2030، وبرنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخلص الاجتماع إلى العمل على وضع إطار منظم لدعم نقاط التعاون.

وشارك بالاجتماع كل من وحدة التنمية المستدامة، وقطاع التنمية البشرية بالوزارة، ومسئولي وحدة تكافؤ الفرص بكل من معهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والسادة قيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة برئاسة الأستاذ/ مجدي الجيار - وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وعدد من قيادات المديرية ومسئولي وحدات تكافؤ الفرص بها، بالإضافة إلى مشاركة فعالة من المستشار/ بدوي علام - رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالجيزة.