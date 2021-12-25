الاقتصاد

دليلك المبسط لشراء هدية ذهب بسعر مناسب بمناسبة الكريسماس.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك المبسط لشراء هدية ذهب بسعر مناسب بمناسبة الكريسماس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب احتفالات رأس السنة يرتفع الطلب على الذهب، لشراء الهدايا الذهبية ذات الأوزان الخفيفة، ويقدم برنامج أسواق معلومات مبسطة حول كيفية شراء هدية ذهب بسعر مناسب خلال هذه الأيام، كالتالي:

 

أولا تحديد المبلغ المالي المقرر أن تشتري به، ثم تحديد العيار الذي ستقوم باقتنائه وهنا يفضل شراء عيار 18 لكون سعره أقل من عيار 21 بأكثر من 100 جنيها.

ثانياً: الابتعاد عند شراء أسماء البراندات المشهورة وذلك لارتفاع مصنعيتها.

 

ثالثا: عليك التوجه لشراء الذهب عبر سوق الصاغة في الحسين ، وتجنب الشراء من المولات الكبيرة، وذلك بسبب قيام المحال هناك بتحميل المنتج رسوم مصنعية قد تكون أعلى.

 

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا