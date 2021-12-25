شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك المبسط لشراء هدية ذهب بسعر مناسب بمناسبة الكريسماس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب احتفالات رأس السنة يرتفع الطلب على الذهب، لشراء الهدايا الذهبية ذات الأوزان الخفيفة، ويقدم برنامج أسواق معلومات مبسطة حول كيفية شراء هدية ذهب بسعر مناسب خلال هذه الأيام، كالتالي:

أولا تحديد المبلغ المالي المقرر أن تشتري به، ثم تحديد العيار الذي ستقوم باقتنائه وهنا يفضل شراء عيار 18 لكون سعره أقل من عيار 21 بأكثر من 100 جنيها.

ثانياً: الابتعاد عند شراء أسماء البراندات المشهورة وذلك لارتفاع مصنعيتها.

ثالثا: عليك التوجه لشراء الذهب عبر سوق الصاغة في الحسين ، وتجنب الشراء من المولات الكبيرة، وذلك بسبب قيام المحال هناك بتحميل المنتج رسوم مصنعية قد تكون أعلى.