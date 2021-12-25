الاقتصاد

تطورات أسعار الريال السعودى فى مصر.. يسجل 4.18 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم السبت استقرار ملحوظ في مصر مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

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سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.16  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.18  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.15  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.18  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.18 جنيه للشراء.

 

4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.14  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
 

4.15  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

4.17 جنيه للشراء.

 

4.19 جنيه للبيع.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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