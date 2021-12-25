شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيهات الرئيس.. تعرف على طرق ومستندات تقنين الصناعات غير الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقنين أوضاع الصناعات غير الرسمية المنتشرة في أماكن متفرقة من الجمهورية، يقدم الخليج 365 في معلومات مبسطة أهم المعلومات والمستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع وآليات القيام بهذه الخطوة.

-التوجه إلى أحد فروع جهاز تنمية المشروعات بمحافظات مصر المختلفة.

-طلب خدمة استخراج مستندات للمنشأة الخاصة بك.

-جهاز تنمية المشروعات يساعد في استخراج المستندات الرسمية وبتنسيق مع كافة الجهات.

-المستندات عبارة عن بطاقة ضريبية وسجل وبعض الموافقات الرسمية من الجهات.

-قانون 125 لسنة 2020 يقدم تسهيلات في استخراج المستندات.

- اعفاء المشروعات غير الرسمية المتقدمة للتقنين من الضريبة عن السنوات السابقة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصورة واضحة بتسهيلات للمصانع غير الرسمية وبمعى أدق صناعات بير السلم، إذ أكد الرئيس أن الدولة تدعم العملية الإنتاجية وتساعد المُصنع فى إدخاله للمنظومة الرسمية، وتقديم أوجه الدعم له طالما أنه يُنتج حتى وإن كان غير حاصل على التراخيص الرسمية، لأن الدولة تدعم العملية الإنتاجية وتدعم تحويل المصنعين جميعا إلى الإنتاج بالشكل الأمثل.