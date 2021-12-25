هل سيتم إعادة فتح باب التصالح على مخالفات البناء مرة أخرى؟ التنمية المحلية تجيب

الشارقة - اميمة ياسر - يتساءل عدد كبير من المواطنين بشأن إعادة فتح باب تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة، لإتاحة الفرصة للحالات التي لم تتقدم لتقنين وضعها وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2020.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ فتح باب تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء حاليا أمر غير وارد، فالتركيز حاليا ينصب على إنجاز ملفات التصالح الموجودة والدفع لإنهاء البت فيها بالقبول أو الرفض وتقنين وضع الحالات التى ينطبق عليها القانون والعمل على إنهاء ملف مخالفات البناء نهائيا.

منع مخالفات البناء

وأضاف السجينى لموقع «الوطن»، إنّ القانون يراعي مصلحة المواطن، والدولة تسعى بجدية لإنهاء التصالح على مخالفات البناء ،ومنع ظهور أي مخالفات جديدة والقضاء على البناء العشوائي نهائيًا.

أوراق تصالح

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّه تم غلق باب تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بنهاية شهر مارس الماضي، وجار العمل على دراستها وفحصها والمعاينة على أرض الواقع للمخالفات من خلال اللجان المختصة من نقابة المهندسين، مضيفا إلى طلب تجاهل أي طلب تصالح غير متكمل الأوراق والمستندات، وعدم البت فيه بالقبول أو الرفض دون استكمال المستندات المطلوبة.

نموذج 10

ولفت إلى ضرورة الإسراع في تقديم الأوراق المطلوبة حتى يتم استكمال الأوراق وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وأي طلب تصالح ينطبق عليه القانون سيحصل على نموذج 10 بعد سداد قيمة التصالح المقررة.

وأوضح أن قانون التصالح على مخالفات البناء حظرالتصالح لعدد من الحالات منها التعدي على خط التنظيم والتعدي على أراضى الأثار وطرح النهر وأي مخالفات بناء على أرض زراعية ما لم يتم تقنين وضعها.