الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 25-12-2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 25-12-2021 استقرارا ملحوظا في السوق المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.23 جنيه للشراء، و 52.02 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 49.14 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.65 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

 

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سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
 

51.65 جنيه للشراء.

 

52.21 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

49.23 جنيه للشراء.

 

52.02 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 

49.40 جنيه للشراء.

 

52.02 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 

49.37 جنيه للشراء.

 

52.14 جنيه للبيع.

 

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سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 

49.14 جنيه للشراء.

 

52.09 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
 

51.80 جنيه للشراء.

 

52.09 جنيه للبيع.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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