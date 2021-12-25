شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: المصريون أكلوا 44 ألف طن كاجو فى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم الكميات التي استوردتها مصر من الكاجو خلال الفترة من يناير/ سبتمبر من العام الجاري 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020، حيث بلغ إجمالي الكميات المستوردة نحو 44 ألف طن عام 2021، مقابل 6 آلاف طن في نفس الفترة من عام 2020، بزيادة بلغت نحو 38 ألف طن.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، قائمة الدول الخمس الأكثر تصديرا للكاجو إلى مصر من حيث الكميات، وهي أوغندا بنحو 2 مليون و631 ألف كيلو جرام، يليها البرازيل بنحو 715 ألف كيلو جرام، ثم الواردات من تنزانيا بنحو 687 ألف كيلو جرام، ثم الواردات من كينيا بنحو 684 ألف كيلو جرام، وأخيرا الهند بنحو 95 ألف كيلو جرام.

وبلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية نحو 61 مليار دولار خلال في الفترة من يناير/ سبتمبر 2021 مقابل 52.4 مليار دولار خلال نفس الفترة لعام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 16%، وبلغت النسبة المئوية لأهم عشرين دولة مصدرة لمصر(76%) من اجمالى الواردات المصرية خلال يناير/ سبتمبر عام 2021 ، وأهم الدول هي دولة الصين بنسبة 16%، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 8%، تليها الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 7% تليها ألمانيا بنسبة 5% تليها تركيا بنسبة 4% تليها روسيا الاتحادية بنسبة 4% تليها إيطاليا بنسبة 4 %، تليها الهند بنسبة 3%، تليها الامارات العربية المتحدة بنسبة 3%.