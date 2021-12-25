شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 2021 ـ 12 ـ 25.. عيار 21 بـ791 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في السوق المصري، مع استقرار الأسعار في ظل توقف التداول على الذهب يومي السبت والأحد من كل أسبوع، ويسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي 791 جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم...

عيار 21 سجل 791 جنيها

عيار 18 سجل 678 جنيها

عيار 24 سجل 904 جنيهات

الجنيه الذهب 6328 جنيها

اونصة الذهب 1808 دولارات.

أسعار الذهب ارتفعت 0.2% إلى 1806.12 دولار للأونصة، وزاد نحو 0.5% منذ بداية الأسبوع فيما قد يصبح ثاني زيادة أسبوعية على التوالي وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1807.10 دولار.

وشهدت التعاملات المبكرة في آسيا استمرار ارتفاع الأسهم العالمية بينما تراجع الدولار مع تقلص مخاوف بشأن تأثير أوميكرون وترحيب الأسواق ببيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة.

وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع مقابل عملات منافسة تنطوي على مخاطر أكبر مما جعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى غير العملة الأميركية.

وأشارت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا إلى أن خطر دخول المصابين بالسلالة أوميكرون إلى المستشفيات أو إصابتهم بأعراض خطيرة أقل مقارنة بالسلالة دلتا.