الارشيف / الاقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت.. العملة الأوروبية تسجل 17.65 جنيه بالأسواق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت.. العملة الأوروبية تسجل 17.65 جنيه بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرسعر اليورو اليوم السبت، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى بنك الأهلى سعر 17.65 جنيه للشراء، و 17.85 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.70 جنيه للشراء، و 17.87 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.72 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

 

d551feb17b.jpg

 

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

17.72 جنيه للشراء.

 

17.86 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

17.65 جنيه للشراء.

 

17.85 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

17.65 جنيه للشراء.

 

17.85 جنيه للبيع.

 

 

202010010130223022.jpg

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

17.70 جنيه للشراء.

 

17.87 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

17.72 جنيه للشراء.

 

17.87 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.70 جنيه للشراء.

 

17.87 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

17.74 جنيه للشراء.

 

17.78 جنيه للبيع.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا