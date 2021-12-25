شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ناسا لتصنيع المراتب تحذر من وجود منتجات مغشوشة منسوبة لها بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الحاج محمد عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة ناسا لتصنيع المراتب الجاهزة، من وجود مراتب مجهولة المصدر في الأسواق تحمل العلامة التجارية المميزة للشركة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ناسا إنه تلاحظ في الآونة الأخيرة وجود منتجات منسوبة للشركة في الأسواق وتحمل علامة مشابهة للعلامة المميزة لمنتجات الشركة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تحمل علامة تجارية مسجلة وتخضع لحقوق الملكية الفكرية ولها منافذ بيع موجودة على الصفحة الرسمية للشركة.

وتابع رئيس شركة ناسا لتصنيع المراتب الجاهزة انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يقومون بتقليد وبيع منتجات منسوبة للشركة.

يذكر أن شركة ومصنع ناسا لصناعة المراتب والمفروشات يعتبر من أكبر مصانع المراتب في جمهورية مصر العربية، وهو من مجموعة يانسن المتخصصة في صناعة المراتب بهدف الجودة بالمواصفات العالمية (ناسا -يانسن -انجلندر) ويتم تدريب جميع المهندسين والفنيين والعاملين في المصنع على أيدي خبراء متخصصين في تصنيع المراتب والمفروشات، مما يجعل ناسا جاهزة للمنافسة القوية في الداخل والأسواق الخارجية.

ويقع مقر مصنع ناسا بالمنطقة الصناعية بأول طريق قليوب البلد ويمكن متابعة منتجات الشركة من خلال الخط الساخن 10333.







