شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأعمال المصري الأوكراني: حجم تجارة البلدين 1.5 مليار دولار فى 9 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس جمال العجيزي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوكراني، إن المجلس يسعى لتحقيق الاستفادة القصوى لمجتمع الأعمال بين البلدين من العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين، حيث شهدت التجارة البينية نمواً فى 2021 حيث بلغت 1.5 مليار دولار فى 9 شهور .

وأكد العجيزي، أهمية مصر لأوكرانيا كموقع استراتيجى لتعزيز التجارة والاستثمارات فى منطقة افريقيا والشرق الأوسط باعتبارها بوابة النفاذ لأهم أسواق أفريقيا والعالم فى ظل ما شهدته من نجاحات وإصلاحات اقتصادية واجرائية لتنشيط التجارة البينية، وفى مقدمتها مشروعات وزارة المالية للتحول إلى التجارة الإلكترونية من رقمنة وميكنة لتسهيل عمليات التجارة والنفاذ إلى كافة الأسواق.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوكراني، أن جمعية رجال الأعمال بالتعاون مع الجانب الأوكرانى بالمجلس دعت إلى رؤية للتحرك المشترك فى السوق المصرية والأسواق التصديرية فى عام 2022 خاصةً فى أفريقيا والأسواق التى تستهدفها الدولة لزيادة صادراتها لنحو ١٠٠ مليار دولار.

وأشار إلى عقد المجلس مباحثات مع وفد من رجال الأعمال الأوكرانيين برئاسة مديرة إدارة التعاون الدولى بغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، خلال زيارتهم لمصر بجانب المشاركة فى منتدى الأعمال وفعاليات الدورة الثامنة من اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وذلك للاتفاق حول وضع رؤية وأطر جديدة لتنشيط التجارة وتشجيع الاستمارات الأوكرانية وجذب استثمارات مشتركة وشراكات تجارية لتعزيز وتنويع التعاون الاقتصادى بين البلدين.

واضاف، كما أكد الجانبان أهمية تضافر الجهود مع الحكومة لتذليل أية معوقات تواجه حركة التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادى على مستوى القطاع الخاص فى البلدين، ومنها مشكلة الفيزا وصعوبات تنافسية الأسعار للمنتجات فى أسواق التصدير وتوفير خطوط الشحن البحرى والجوى بأسعار مناسبة.

فيما عرض الوفد الأوكرانى خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين أهم الفرص التجارية ومجالات التعاون الاقتصادى المختلفة فى نحو ٧ من كبرى الشركات الأوكرانية المهتمة بالعمل فى السوق المصرية خاصةً فى تصدير واستيراد منتجات «حلال» فى قطاع الصناعات الغذائية مثل الدواجن ومنتجات الشوفان والحنطة السوداء بجانب صناعات قطع غيار السيارات والسكك الحديدية، وتيل الفرامل، وفى قطاع السياحة والطيران وخطوط الشحن الجوى.

هذا وشارك رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوكرانى المهندس جمال العجيزى مع ٣٠ رجل أعمال من مجتمع الأعمال المصرى الأوكرانى فى منتدى الأعمال المشترك وفعاليات اللجنة المصرية الأوكرانية فى دورتها الثامنة والتى افتتحتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجارى، حيث دعت الوزيرة مجتمع رجال الأعمال المصريين والأوكرانيين إلى عقد المزيد من المباحثات والمناقشات لتعزيز وتنويع مجالات التعاون الاقتصادى وفى مختلف قطاعات التنمية، لزيادة الاستثمارات المباشرة فى قطاعات التنمية، حيث بلغت عدد الشركات الأوكرانية المستثمرة فى مصر 174 شركة فى قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات والخدمات والزراعة.

وذكرت الوزيرة أن مصر اتخذت خطوات استباقية فى سبيل تعزيز علاقاتها على مستوى قارة أفريقيا والمنطقة، كعضوًا فى السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا "الكوميسا"، وعضو مؤسس فى اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، بجانب المزيد من الخطوات لتعزيز الربط البرى والسككى مع العديد من دول القارة، ما يمكنها من دفع العلاقات المشتركة ودعم رؤيتها التنموية وأجندة أفريقيا 2063، وأن تلعب دورًا هامًا فى الربط بين دول أوروبا وقارة أفريقيا.