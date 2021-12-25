الاقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 25-12-2021 فى السوق المصرى

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم السبت 25-12-2021، أمام الجنيه المصرى بالسوق المصري، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.68 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

وفى بنك القاهرة سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.64 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

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سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
 

15.64 جنيه للشراء.

 

15.77 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
 

15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

 

 

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سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

15.68 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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