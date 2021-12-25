شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك: زيادة إنتاج النفط الروسي في 2022-2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة إنه من المتوقع زيادة إنتاج النفط ومكثفات الغاز في روسيا في 2022 و2023، مؤكدا أن إنتاج النفط الروسي سيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة في أبريل نيسان ومايو أيار.

وصرح لمجلة تابعة لوزارة الطاقة الروسية بأن إنتاج النفط الروسي من المتوقع أن يصل إلى 540-560 مليون طن (10.8-11.2 مليون برميل يوميا) في العام المقبل وإلى 542-562 مليون طن في 2023.

وتوقع نوفاك أن يبلغ الإنتاج 524 مليون طن هذا العام.