شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للإحصاء" يؤكد تراجع وفيات الأطفال أقل من سنة بنسبة 2.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2020، أن عدد حالات وفيات الأطفال الرضع "أقل من سنة" تراجع ليسجل 35197 عام 2020 مقابل 36173 عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 2.7٪، وبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 15.7 لكل ألف مولود حي عام 2020 وهو نفس المعدل عام 2019.

وقالت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد حالات وفيات الأطفال دون الخامسة بلغ 44300 عام 2020، مقابل 46956 عام 2019 بنسبة انخفاض بلغت 5.7٪ وبلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 19.8 لكل ألف مولود حي عام 2020، مقابل 20.4 لكل ألف مولود حي عام 2019.

وانخفض حجم الزيادة الطبيعية للسكان "أعداد المواليد - أعداد الوفيات" من 1.734 مليون نسمة عام 2019 إلى 1.571 مليون نسمة عام 2020 بنسبة تراجع بلغت 9.4%، وانخفض معدل الزيادة الطبيعية للسكان "معدل المواليد - معدل الوفيات" من 17.5 لكل ألف من السكان خــلال عام 2019 إلى 15.6 لكل ألف من السكان خلال عام 2020، بانخفاض قدره 1.9 لكل ألف من السكان.

وتراجع عدد المواليد في مصر ليسجل 2 مليون و235 ألف و326 مولود عام 2020، مقابل 2 مليون و304 ألف و832 مولود عام 2019، بتراجع بلغ نحو69 ألف 506 مولود بنسبة تراجع بلغت 3٪، كما بلغ معدل المواليد أحياء 22.2 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 23.3 لكل ألف من السكان عام 2019 بتراجع نسبته 1.1 لكل ألف من السكان.

وانخفض حجم الزيادة الطبيعية للسكان (أعداد المواليد - أعداد الوفيات) من 1.734 مليون نسمة عام 2019 إلى 1.571 مليون نسمة عام 2020 بنسبة انخفاض بلغت 9.4%.