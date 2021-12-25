شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للإحصاء" يؤكد تراجع وفيات الأطفال أقل من سنة بنسبة 2.7% والان مع تفاصيل الخبر
وانخفض حجم الزيادة الطبيعية للسكان "أعداد المواليد - أعداد الوفيات" من 1.734 مليون نسمة عام 2019 إلى 1.571 مليون نسمة عام 2020 بنسبة تراجع بلغت 9.4%، وانخفض معدل الزيادة الطبيعية للسكان "معدل المواليد - معدل الوفيات" من 17.5 لكل ألف من السكان خــلال عام 2019 إلى 15.6 لكل ألف من السكان خلال عام 2020، بانخفاض قدره 1.9 لكل ألف من السكان.
وتراجع عدد المواليد في مصر ليسجل 2 مليون و235 ألف و326 مولود عام 2020، مقابل 2 مليون و304 ألف و832 مولود عام 2019، بتراجع بلغ نحو69 ألف 506 مولود بنسبة تراجع بلغت 3٪، كما بلغ معدل المواليد أحياء 22.2 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 23.3 لكل ألف من السكان عام 2019 بتراجع نسبته 1.1 لكل ألف من السكان.
وانخفض حجم الزيادة الطبيعية للسكان (أعداد المواليد - أعداد الوفيات) من 1.734 مليون نسمة عام 2019 إلى 1.571 مليون نسمة عام 2020 بنسبة انخفاض بلغت 9.4%.