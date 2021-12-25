شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 16.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 847.9 مليون جنيه، يليه سهم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 88.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 611.5 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" بحجم تداول بلغ 11.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 221.53 مليون جنيه، ثم "سبيد ميديكال" بحجم تداول 185.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 221.5 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 15.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 190.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 18.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 172.9 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 61.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 169.1 مليون جنيه، ثم "حديد عز"، بحجم تداول 8.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 121.3 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية"، بحجم تداول 15.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 97.5 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول بلغ 4.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 92.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 11755.46 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 2191.06 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.09% ليغلق عند مستوى 3232.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.74% ليغلق عند مستوى 14052.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز في بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 3927.76 نقطة.