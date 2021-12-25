شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شروط لتولى إدارة شركات التأمين أبرزها ماجستير وخبرة 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية، على شركات التأمين وإعادة التأمين، التأكد من أن جميع الأشخاص الذين يتولون أو مرشحون لتولي إحدى الوظائف الرئيسية أن يتمتعون بالمعارف والمهارات والخبرات الضرورية اللازمة لوظائفهم الحالية والمستقبلية، وأن لديهم القدرة (أي الوقت الكافي) لأداء المهام والوفاء بمسؤوليات دورهم بفاعلية، وحددت أبرز 6 شروط لشغل المناصب القيادية بشركات التأمين وهي:

1- يجب أن يكون الشخص حاصلًا على درجة البكالوريوس في التأمين أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو التمويل أو أي مؤهل عالي مناسب للوظيفة-المرشح لها أو الشاغر لها- من إحدى الجامعات المصرية المعتمدة أو ما يعادلها من الدول الأخرى بشرط أن تكون معتمدة لدى مصر، ويفضل الحاصلين على الشهادات أعلى (درجة ماجستير أو دكتوراه أو رفيق أو زمالة المعاهد المتخصصة).

2- يجب أن يكون لدى الشخص خبرة لا تقل عن 5 سنوات في ذات تخصص الوظيفة التنفيذية الرئيسية المقترح أن يشغلها أو التي يشغلها بالفعل، وذلك فيما عدا الوظائف المرتبطة بفروع البترول والطيران والهندسي فيتطلب أن تكون الخبرة الفعلية لا تقل عن 10 سنوات في التخصص المطلوب.

3- الدراية الفنية والقدرة على أداء الواجبات والمسئوليات المقررة التي عينوا من أجلها، وكذا معرفة ممتازة بأعمال الشركة المختلفة وبهيكلها التنظيمي بمستوياته المختلفة وبمتطلبات التقرير والإخطار، من خلال التدريب أو الخبرة والمسئوليات المحددة التي يتعين الاطلاع بها في الوظيفة ذات الصلة.

4- فهم واضح وشامل ومعرفة جيدة للبيئة التشريعية والقانونية المناسبة للوظيفة ذات الصلة؟

5- المهارات والخبرة المناسبين لفهم وتنفيذ وإدارة أو الإشراف على الأنشطة المرتبطة بالوظيفة.

6- المؤهلات المهنية أو غيرها من المؤهلات المناسبة للوظيفة ذات الصلة.

جاء ذلك في قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 205 لسنة 2021 بشأن قواعد وضوابط وتطبيق مبادئ التناسب والملائمة في ترشيح أو استمرارية شغل الأشخاص للوظائف التنفيذية بشركات التأمين وإعادة التأمين.

يذكر أن حجم الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2021 بلغت 13 مليار جنيه مقابل 10.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 23.78%، ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 4.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 5.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2021 مقابل 5.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 7.24%.