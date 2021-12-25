شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 13 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "السياحة" بنسبة 6.9% والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.6%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.9%، وصعدت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والأغذية والمشروبات والتبغ والمقاولات والإنشاءات الهندسية والخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، 0.3%، 0.2%، 0.1%، على التوالي، فيما تراجعت 4 قطاعات وهي الخدمات المالية غير المصرفية، الطاقة والخدمات المساندة، الموارد الأساسية، البنوك بنسبة 1.4%، 1.1%، 1%، 0.4%، على التوالي.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 10.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 748.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 404.9 مليار جنيه إلى 407.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.7%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 113.4 مليار جنيه إلى 115.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.8%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 511.7 مليار جنيه إلى 518.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 2.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6%.