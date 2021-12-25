شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 125 ألف طن من نفايات الرعاية الصحية بحلول 2035 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» أن تصل نسب وطرق معالجة نفايات الرعاية الصحية في عام 2035 إلى 125 ألف طن، فيما ستتم معالجتها بنسبة 100 ٪.

ويستهدف المركز الوطني لإدارة النفايات المساهمة في توفير نحو 77 ألف وظيفة بحلول عام 2035 ضمن تقديراته للأثر الاجتماعي للقطاع، فيما قدر المركز كميات النفايات المنتجة إلى عام 2035 بنحو 106 ملايين طن، عبر نحو 1.329 محطة للمعالجة ومدفنا.

وقدر المركز الوطني لإدارة النفايات الأثر الاقتصادي من إدارة النفايات بنحو 120 مليار ريال تسهم في الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن تحويل الوضع الراهن إلى مدافن هندسية بحلول عام 2035 يحصد أرقاما هائلة وهو ما يسعى المركز إلى تحقيقه.

ويسعى المركز إلى تحفيز الاستثمار في المرادم وتمكين المستثمرين بالاستثمار في القطاع، إضافة إلى تقديم حلول عاجلة للحد من المرادم بالمملكة، فيما يتبنى المركز الوطني لإدارة النفايات مبدأ الاقتصاد الدائري.

ويعمل المركز الوطني لإدارة النفايات على تخفيض التدهور البيئي والحد من التلوث، وذلك من خلال التخلص من المرادم وتقديم حلول فورية لاستبعاد النفايات في المملكة.

وتتمثل الأهداف الإستراتيجية للمركز في: تنظيم قطاع إدارة النفايات بفاعلية للارتقاء بجودة الخدمات عبر كامل سلسلة القيمة، إضافة إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع من خلال تحفيز الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن الحد من التخلص من النفايات في المرادم من خلال تحفيز استخدام أفضل ممارسات تقنيات استرداد الموارد، وتعزيز الوعي العام بهدف الحد من إنتاج النفايات وتشجيع إعادة الاستخدام والتدوير.

وتتضمن أهداف المركز: تشجيع البحث والابتكار في مجالات وإعادة الاستخدام والتدوير، وتقنيات استرداد الموارد، والذكاء الاصطناعي المتعلق بإدارة النفايات، إضافة إلى تعزيز مستوى القدرات والكفاءات والمعرفة لدى القوى العاملة في القطاع.