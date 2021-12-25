شكرا لقرائتكم خبر عن الدهلوس: «مركز اليوم للتدريب» استثمار ذكي يوفر فرصا تدريبية للشباب السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلال الحفل الذي أقامه مركز اليوم للتدريب لتخريج 130 مهندسًا ومهندسة سعوديين ضمن مبادرتها لتأهيل وتطوير قدرات المهندسين الصناعيين السعوديين ضمن برنامج «المهندس الصناعي المعتمد» الذي يأتي مواكبًا لرؤية المملكة 2030 في تطوير رأس المال البشري، أكد رجل الأعمال فيصل أحمد ذياب الدهلوس أن التحول الذي تقوم به دار اليوم من خلال فصل المؤسسة الصحفية وإنشاء شركة استثمارية متعددة الخدمات، يدل على تعاون الجميع ورغبتهم في خلق مصادر دخل متنوعة تهدف لاستمرارية الصحيفة والشركة، وأشار إلى أن إنشاء مركز اليوم للتدريب يعتبر استثمارا ذكيا يسهم في خلق فرص تدريبية للشباب في مختلف المجالات، مما يتيح لهم الحصول على فرص وظيفية، وتأهيلهم لتقديم الخدمات للمجتمع.

ووجّه الدهلوس شكره لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على دعمهما الدائم للجهات الهادفة والتي تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030.