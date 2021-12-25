شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 أسئلة عن العملات الافتراضية.. وتحذيرات تداولها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصلت العملات الرقمية الانتشار حول العالم، بدليل تصدر عملة "دوج كوين"، قائمة اهتمامات مستخدمي "جوجل" في خانة "الأخبار خلال عام 2021، ونقدم أبرز 10 أسئلة عن العملات الافتراضية وتحذير تداولها في مصر.



1- ما هي عمليات الاكتتاب الأولى في العملات الافتراضية المشفرة؟ج- العرض الأول للعملة الرقمية المشفرة هي وسيلة غير منظمة يتم من خلالها جمع الأموال لمشروع عملة رقمية جديدة تتأسس على البلوكشين. 2- ما هو تاريخ ظهور العملات المشفرة؟ج- تعود بداية ظهور العملات المشفرة لظهور أول عملة بيتكوين في عام 2008 وتم استخدامها أول مرة عام 2009، ويمكن إرسالها من شخص لأخر عن طريق تطبيق دون الحاجة إلى وسيط بنكي. 3- هل هناك تحذيرات دولية من تداول العملات المشفرة؟ج- تصدر تحذيرات دولية كثيرة من مختلف الدول لعدم التعامل بالعملات المشفرة لارتفاع نسبة مخاطرها، والحث على الاعتماد فقط على العملات الرسمية. 4- وهل هناك تحذيرات من البنك المركزي المصري؟ج- حظر البنك المركزي في المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 والتي تنص على "يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها". 5- ما هي العقوبات التي حددها البنك المركزي للتعامل في العملات المشفرة؟ج- حددت المادة 225 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 والتي تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تثل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة 206 وقام بإصدار أو الاتجار أو الترويج أو إقامة أي أنشطة متعلقة بالتعامل بهذا النوع من العملات دون حصوله على ترخيص مسبق من الجهات المعنية. 6- وماذا عن دور هيئة الرقابة المالية لمواجهة العملات الافتراضية؟ 1- ما هي عمليات الاكتتاب الأولى في العملات الافتراضية المشفرة؟ج- العرض الأول للعملة الرقمية المشفرة هي وسيلة غير منظمة يتم من خلالها جمع الأموال لمشروع عملة رقمية جديدة تتأسس على البلوكشين. 2- ما هو تاريخ ظهور العملات المشفرة؟ج- تعود بداية ظهور العملات المشفرة لظهور أول عملة بيتكوين في عام 2008 وتم استخدامها أول مرة عام 2009، ويمكن إرسالها من شخص لأخر عن طريق تطبيق دون الحاجة إلى وسيط بنكي. 3- هل هناك تحذيرات دولية من تداول العملات المشفرة؟ج- تصدر تحذيرات دولية كثيرة من مختلف الدول لعدم التعامل بالعملات المشفرة لارتفاع نسبة مخاطرها، والحث على الاعتماد فقط على العملات الرسمية. 4- وهل هناك تحذيرات من البنك المركزي المصري؟ج- حظر البنك المركزي في المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 والتي تنص على "يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها". 5- ما هي العقوبات التي حددها البنك المركزي للتعامل في العملات المشفرة؟ج- حددت المادة 225 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 والتي تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تثل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة 206 وقام بإصدار أو الاتجار أو الترويج أو إقامة أي أنشطة متعلقة بالتعامل بهذا النوع من العملات دون حصوله على ترخيص مسبق من الجهات المعنية. 6- وماذا عن دور هيئة الرقابة المالية لمواجهة العملات الافتراضية؟ ج- أصدرت هيئة الرقابة المالية بيان تحذيري من مخاطر الانسياق وراء دعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة مما يعرضهم للاحتيال حيث لا يوجد إطار قانوني يسمح بتداولها.

وأكدت الهيئة، أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها.

واعتبرت هيئة الرقابة المالية، أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازًا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعًا من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.

وأهابت الهيئة، بالمستثمرين بضرورة توخي الحذر من الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر باعتباره نوعًا من أنوع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر.



7- وما هو الفرق بين النقود الإلكترونية والعملات المشفرة؟ 7- وما هو الفرق بين النقود الإلكترونية والعملات المشفرة؟ ج- تم التفريق بين النقود الإلكترونية والعملات المشفرة، حيث أن النقود الإلكترونية: هي قيمة نقدية، مقومة بالجنيه المصري، مقبولة كوسيلة للدفع.

العملات المشفرة: غير مقومة بأي من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ولم ينص المشرع على أن العملات المشفرة مقبولة كوسيلة للدفع، يتم تداولها عبر شبكة الإنترنت فقط.





8- ما هو حجم المخاطر التي توضح أسباب حظر العملات المشفرة؟ج- هناك مخاطر عديدة للعملات المشفرة أبرزها:

1- العملة المشفرة لا تصدر من أي بنك مركزي رسمي.

2- العملة المشفرة لا تخضع لأي رقابة ولا يوجد أي سلطة تتحكم فيها.

3- لا يوجد قوانين منظمة لتداول العملات المشفرة في العالم.

4- يمكن أن يخسر المستثمر كل استثماراته في العملات المشفرة بشكل مفاجئ.

5- العملة المشفرة ليس لها أصول مادية ملموسة.

6- عدم استقرار أو تذبذب في أسعار العملة المشفرة نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقبة.

7- يقوم المستثمر بالتوقيع على عقود وهمية.

8- يتم تحويل أموال لجهات غير معروفة.

9- تتعرض عملية تداول العملة المشفرة لمخاطر تشغيلية نتيجة احتمالية الاختراق الإلكتروني.

10- العملة المشفرة لا يمكن التعرف على صاحبها.

11- العملة المشفرة ليس لها أرقام مسلسلة.





9- ما هي مخاطر العملة المشفرة على البيئة واستهلاك الطاقة؟ج- العملة المشفرة عالية الاستهلاك للطاقة المستخدمة في إنتاج الأصول الرقمية حيث تتم عملية تعدين العملة المشفرة وهي العملية الإلكترونية لاستخراج العملة عن طريق حل معادلات رياضية معقدة، الأمر الذي يتطلب كميات هائلة من الطاقة.

- كلما ارتفع سعر العملة ازدادت المنافسة عليها، كلما ازدادت الطاقة التي تستهلكها.



10- ما هي العملية الرقمية الخضراء (المستدامة)؟ 10- ما هي العملية الرقمية الخضراء (المستدامة)؟ ج- أطلقت شيا الناشئة ومقرها الصين عملة رقمية جديدة صديقة للبيئة تعتمد على إثبات المكان لصك عملات معدنية جديدة عبر وسيط تخزين ذي حالة ثابتة عن طريق تثبيت برنامج يخزن مجموعة من الأرقام التشفير على القرص الثابت ويحصل مستخدم الشبكة على كتل بلوك تشين بناءً على النسبة المئوية بالمقارنة بالشبكة وتنقل إلى خادم منفصل لكي يتحقق من تلك الكتلة ويسمح بمنح عملات الشيا للمستخدمين عيوب العملة الرقمية المستدامة. - ارتفاع أسعار محركات الأقراص التي تزيد سعة تخزينها 8 تيرا بايت.

- إمكانية تنزيل برامج ضارة على محرك الأقراص الثابتة يمكن استخدامها لمهاجمة أجهزة الكمبيوتر.