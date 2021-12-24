شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح للتعاقد على وثيقة تأمين على الممتلكات أبرزها شرط جواز اللجوء للتحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت حجم الأقساط المحصلة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ارتفاعها لتصل إلى 13 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2021 بنسبة نمو 23.78%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 5.5 مليار جنيه بنسبة نمو 7.24%، وحددت هيئة الرقابة المالية أبرز 7 نصائح للتعاقد على وثيقة تأمين على الممتلكات وهى:

1- تحقق من معاينة الشئ موضوع التأمين (مصنع-سيارة-بضاعة..) وأطلع على تقرير المعاينة من جانب معايني الشركة أو أحد خبراء المعاينة.

2- حدد المخاطر التي ترغب في التأمين ضدها بدقة وضع في اعتبارك المخاطر المستقبلية خاصة مخاطر التغيرات المناخية.

3- تأكد من التغطيات التأمينية المتاحة بشركات التأمين وأنها تناسب حجم المخاطر التي تريد تغطيتها.

4- تأكد من أنك تؤمن بكامل القيمة أي أن مبلغ التأمين يعادل القيمة السوقية للشئ المؤمن عليه حتى لا تتأثر التعويضات المنصرفة لك حال وقوع حادث (تجنب تطبيق شرط النسبية).

5- تأكد من اطلاعك على شروط وأحكام وثيقة التأمين بدقة وعناية بما في ذلك الخسائر المغطاة والمستثناة في الوثيقة وشروط الفسخ مع الاستفسار من الشركة على أي بند قد يكون غير واضح أو معلوم لك.

6- احرص على معرفة نسب التحمل بوثيقة التأمين لكل بند من بنود التغطية التأمينية إن وجد.

7- تأكد من أن تضمن الوثيقة شرط جواز اللجوء للتحكيم لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف.

ووزعت الأقساط خلال فترة الربع الثالث من عام 2021 بين 11.9 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2021 مقارنة بقيمة 8.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 33.33%، و1.2 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 1.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض 27.86%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 4.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر عام 2021 مقابل 4.7 مليار جنيه بنسبة نمو 5.21%، و 593.2 مليون جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي مقابل 464.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 27.71%.