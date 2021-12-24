شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر 10 شركات فى مصر.. البنك التجارى بالصدارة بـ101.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
1- البنك التجاري الدولي بقيمة سوقية 101.7 مليار جنيه.
2- بنك قطر الوطني الأهلي بقيمة سوقية 34.5 مليار جنيه.
3- إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة سوقية 31.6 مليار جنيه.
4- المصرية للاتصالات بقيمة سوقية 28.8 مليار جنيه.
5- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بقيمة سوقية 25.2 مليار جنيه.
6- الشرقية-إيسترن كومباني بقيمة سوقية 24.3 مليار جنيه.
7- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بقيمة سوقية 21.9 مليار جنيه.
8- السويدي إليكتريك بقيمة سوقية 21.4 مليار جنيه.
9- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بقيمة سوقية 20.9 مليار جنيه.
10- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة سوقية 18.3 مليار جنيه.
11- المجموعة المالية هيرميس القابضة بقيمة سوقية 14.6 مليار جنيه.
12- القابضة المصرية الكويتية بقيمة سوقية 14.1 مليار جنيه.
13- إعمار مصر للتنمية بقيمة سوقية 13.6 مليار جنيه.
14- جولدن بيراميدز بلازا بقيمة سوقية 13.1 مليار جنيه.
15- التشخيص المتكاملة القابضة بقيمة سوقية 12.14 مليار جنيه.
16- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بقيمة سوقية 11.9 مليار جنيه.
17- بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة سوقية 10.3 مليار جنيه.
18- بنك الكويت الوطني-مصر بقيمة سوقية 9.5 مليار جنيه.
19- مصر للألومنيوم بقيمة سوقية 9.1 مليار جنيه.
20- أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بقيمة سوقية 8.9 مليار جنيه.