شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر 10 شركات فى مصر.. البنك التجارى بالصدارة بـ101.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفادت البورصة المصرية، من برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال زيادة رأس المال السوقي من 413 مليار جنيه في أكتوبر عام 2016 إلى 748 مليار جنيه في 24 ديسمبر عام 2021، وزيادة متوسط حجم التداول اليومي من 217 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2016 إلى 447 مليون جنيه خلال الفترة من نوفمبر عام 2016 حتى نوفمبر عام 2021، وزيادة متوسط قيمة التداول اليومية من 0.58 مليار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2016 إلى 1.307 مليار جنيه خلال الفترة من نوفمبر عام 2016 حتى نوفمبر عام 2021.

وتضم البورصة المصرية، 235 شركة موزعة بين 210 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي و25 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ رأس المال السوقي لهذه الشركات 748 مليار جنيه حتى يوم 24 ديسمبر الجاري، وتضم قائمة أكبر 10 شركات قيمة سوقية وهي:

1- البنك التجاري الدولي بقيمة سوقية 101.7 مليار جنيه.

2- بنك قطر الوطني الأهلي بقيمة سوقية 34.5 مليار جنيه.

3- إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة سوقية 31.6 مليار جنيه.

4- المصرية للاتصالات بقيمة سوقية 28.8 مليار جنيه.

5- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بقيمة سوقية 25.2 مليار جنيه.

6- الشرقية-إيسترن كومباني بقيمة سوقية 24.3 مليار جنيه.

7- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بقيمة سوقية 21.9 مليار جنيه.

8- السويدي إليكتريك بقيمة سوقية 21.4 مليار جنيه.

9- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بقيمة سوقية 20.9 مليار جنيه.

10- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة سوقية 18.3 مليار جنيه.

11- المجموعة المالية هيرميس القابضة بقيمة سوقية 14.6 مليار جنيه.

12- القابضة المصرية الكويتية بقيمة سوقية 14.1 مليار جنيه.

13- إعمار مصر للتنمية بقيمة سوقية 13.6 مليار جنيه.

14- جولدن بيراميدز بلازا بقيمة سوقية 13.1 مليار جنيه.

15- التشخيص المتكاملة القابضة بقيمة سوقية 12.14 مليار جنيه.

16- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بقيمة سوقية 11.9 مليار جنيه.

17- بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة سوقية 10.3 مليار جنيه.

18- بنك الكويت الوطني-مصر بقيمة سوقية 9.5 مليار جنيه.

19- مصر للألومنيوم بقيمة سوقية 9.1 مليار جنيه.

20- أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بقيمة سوقية 8.9 مليار جنيه.