شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: محافظة القاهرة الأعلى بعدد المواليد بنهاية عام 2020 بحصة 9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2020، تطور عدد المواليد على مستوى محافظات الجمهورية وأكثر المحافظات تسجيلا للمواليد وأقلها بنهاية عام 2020، وكانت محافظة القاهرة هي الأعلى من حيث عدد المواليد، وقد بلغت نسبة المواليد بها 9% من إجمالي عدد المواليد عام 2020، مقابل 9.2 عام 2019 بانخفاض بلغ 0.2%.

وكانت محافظة جنوب سيناء هي أقل المحافظات من حيث عدد المواليد وبنسبة 0.1% من إجمالي عدد المواليد عام 2020، وهي نفس النسبة لعام 2019، وسجلت محافظـات "مطروح، أسيوط، سوهاج ، قنا ، المنيا" أعلى معدلات للمواليد عام 2020، وسجلت محافظـات "بورسعيد، دمياط، الدقهلية، شمال سيناء، القليوبية" أقل معدلات للمواليد عام 2020.

وتراجع عدد المواليد في مصر ليسجل 2 مليون و235 ألف و326 مولود عام 2020، مقابل 2 مليون و304 ألف و832 مولود عام 2019، بتراجع بلغ نحو69 ألف 506 مولود بنسبة تراجع بلغت 3٪، كما بلغ معدل المواليد أحياء 22.2 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 23.3 لكل ألف من السكان عام 2019 بتراجع نسبته 1.1 لكل ألف من السكان.

وانخفض حجم الزيادة الطبيعية للسكان (أعداد المواليد - أعداد الوفيات) من 1.734 مليون نسمة عام 2019 إلى 1.571 مليون نسمة عام 2020 بنسبة انخفاض بلغت 9.4%.