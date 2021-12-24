شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية خلال جلسات الأسبوع..وصعود سوق مسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 0.36% خاسرًا 40.43 نقطة، ليغلق عند مستوى 11271.46 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 2.34% رابحًا 94.37 نقطة ليغلق عند مستوى 4124.94 نقطة، بينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.36% خاسرًا 40.43 نقطة، ليغلق عند مستوى 11271.46 نقطة، وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 801.9 مليون سهم بقيمة 29.5 مليار ريال عبر تنفيذ 1.6 مليون صفقة، وربح رأس المال السوقي 84 مليار ريال ليغلق عند 9.980 تريليون ريال سعودي.

وتصدرت الأسهم المرتفعة ببورصة السعودية سهم "الاستثمار" بنسبة 9.18%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 8.05%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 6.68%، وتصدرت الأسهم المتراجعة على رأسها سهم "معدنية" بنسبة 10.63%، ثم سهم "باتك" بنسبة 9.31%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 9.24%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.7 مليار ريال سعودي.





بورصة مسقطفيما ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.34% رابحًا 94.37 نقطة ليغلق عند مستوى 4124.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 72.7 مليون سهم بقيمة 20.4 مليون ريال، وربح رأس المال السوقي 149 مليون ريال ليصل إلى مستوى 22.169 مليار ريال.

وتصدر الأسهم المرتفعة "المتحدة للتمويل" بنسبة 15.38%، أعقبه سهم "إتش اس بي سي عمان" بنسبة 9.47%، يليه سهم "أريدو" بنسبة 6.32%، فيما تصدر الأسهم المتراجعة سهم " ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 11.84%، أعقبه سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 9.43%، يليه سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 8.33%.

بورصة الكويتبينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.93% رابحًا 65.02 نقطة ليغلق عند مستوى 7041.06 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.34% رابحًا 100.93 نقطة ليغلق عند مستوى 7649.83 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.28% خاسرًا 16.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5854.18 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.15% خاسرًا 8.91 نقطة ليغلق عند مستوى 6079.23 نقطة.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 1.1 مليار سهم بقيمة 242 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 45 ألف صفقة.