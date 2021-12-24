شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 24-12-2021.. إيني تستثمر مليار دولار في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 24-12-2021، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها توقيع اتفاقية التزام البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل بين هيئة البترول وشركة إينى الإيطالية، وتتضمن الاتفاقية التزام شركة إينى بإنفاق استثمارات لا تقل عن مليار دولار، بالإضافة إلى التزامها بإنفاق ما لا يقل عن 20 مليون دولار اضافية لحفر 4 آبار، بالإضافة إلى إطلاق وزارة التخطيط مؤشر مهم مثل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد؛ يعطي نوع من التوجه نحو تأثير المبادرات المختلفة على الفقر متعدد الأبعاد.

إينى الإيطالية تضخ مليار دولار استثمارات بمجال البحث وإنتاج البترول والغاز بمصروقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكلاً من المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول وأليساندرو بوليتى الرئيس التنفيذى لأنشطة الموارد الطبيعية بشركة إينى الإيطالية، اتفاقية التزام البحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل بين هيئة البترول وشركة إينى الإيطالية والصادرة بموجب القانون رقم 185 لسنة 2021. إينى الإيطالية تضخ مليار دولار استثمارات بمجال البحث وإنتاج البترول والغاز بمصروقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكلاً من المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول وأليساندرو بوليتى الرئيس التنفيذى لأنشطة الموارد الطبيعية بشركة إينى الإيطالية، اتفاقية التزام البحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل بين هيئة البترول وشركة إينى الإيطالية والصادرة بموجب القانون رقم 185 لسنة 2021.

وتتضمن الاتفاقية التزام شركة إينى بإنفاق استثمارات لا تقل عن مليار دولار بالإضافة إلى التزامها بإنفاق ما لا يقل عن 20 مليون دولار اضافية لحفر 4 آبار، وتأتى الاتفاقية في إطار المنهجية الجديدة لوزارة البترول والثروة المعدنية بشأن زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار باستخدام أحدث التكنولوجيات فى بعض المناطق المنتجة حاليا والعمل على تحقيق المعادلة الصعبة للحصول على شروط متوازنة مع الشركاء وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميته لدعم الاحتياطيات المؤكدة، والعمل على تأكيد الاحتياطيات المرجحة التي أظهرتها الدراسات السيزمية وعمليات التقييم المختلفة التى قامت بها الشركات العالمية العاملة فى مصر.

التخطيط تعلن إطلاق المؤشر الوطنى للفقر متعدد الأبعاد قريبًاعقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة؛ جلسة نقاشية حول المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد، مشيرًا إلى مجهودات الحكومة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر بجميع صوره، موضحًا أن هناك عدد من المبادرات التي أطلقتها الدولة في هذا المجال، مؤكدًا أهمية عملية التقييم للوضع قبل تلك المبادرات وبعدها، لذا فإن قياس مؤشر مهم مثل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد؛ يعطي نوع من التوجه نحو تأثير هذه المبادرات المختلفة على الفقر متعدد الأبعاد. التخطيط تعلن إطلاق المؤشر الوطنى للفقر متعدد الأبعاد قريبًاعقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة؛ جلسة نقاشية حول المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد، مشيرًا إلى مجهودات الحكومة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر بجميع صوره، موضحًا أن هناك عدد من المبادرات التي أطلقتها الدولة في هذا المجال، مؤكدًا أهمية عملية التقييم للوضع قبل تلك المبادرات وبعدها، لذا فإن قياس مؤشر مهم مثل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد؛ يعطي نوع من التوجه نحو تأثير هذه المبادرات المختلفة على الفقر متعدد الأبعاد.

وأكد نائب وزيرة التخطيط، أنه بالرغم من أهمية الفقر المادي، إلا أن الفقر متعدد الأبعاد له أيضًا أهمية خاصة؛ فهو لا يقيس فقط الفقر المادي، ولكنه يقيس كذلك الجوانب المختلفة المرتبطة بالحماية الاجتماعية، موضحًا أهمية المشاركة والحوار والمناقشة، من أجل إثراء الأفكار والتوجهات المختلفة.

تفاصيل مشروعات مدينة العبور.. أبرزها تنفيذ 70 عمارة إسكان لأهالى المناطق غير الآمنةاستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينة العبور خلال العام 2021، مشيراً إلى أن مدينة العبور هي إحدى مدن الجيل الثاني التي يتم تنفيذها داخل محافظة القليوبية، ويجري بها حالياً تنفيذ عدة مشروعات لتدعيم البينة التحتية لا سيما خطوط الصرف الصحي. تفاصيل مشروعات مدينة العبور.. أبرزها تنفيذ 70 عمارة إسكان لأهالى المناطق غير الآمنةاستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينة العبور خلال العام 2021، مشيراً إلى أن مدينة العبور هي إحدى مدن الجيل الثاني التي يتم تنفيذها داخل محافظة القليوبية، ويجري بها حالياً تنفيذ عدة مشروعات لتدعيم البينة التحتية لا سيما خطوط الصرف الصحي.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه فيما يتعلق بقطاع الإسكان والخدمات بمدينة العبور خلال عام 2021، فقد شمل الانتهاء من تنفيذ 70 عمارة بالمرحلة الأولى من عمارات السلام لإسكان المناطق "غير الآمنة" بحي السلام، والتي يشرف على تنفيذها جهاز مدينة العبور، وجارٍ العمل بـ64 عمارة أخرى بالمرحلة الثانية بالمشروع، بنسب تنفيذ متقدمة بجانب تنفيذ المشروعات الخدمية.

2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» خلال نوفمبرتلقى وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 2507 شهادات جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات»، خلال شهر نوفمبر الماضى. 2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» خلال نوفمبرتلقى وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 2507 شهادات جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات»، خلال شهر نوفمبر الماضى.

أضاف التقرير أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 642 مليونًا و267 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى مليار و441 مليونًا و780 ألف جنيه.